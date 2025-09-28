權利金收入不適用簡化計稅 外商應明確區分技術服務與無形資產

外商在台經營國際運輸、提供技術服務等業務，可向財政部申請核准採簡化方式計稅。不過財政部高雄國稅局提醒，常有企業誤解，將權利金收入視為提供技術服務的一環，但依規定，權利金不能適用簡化方式計算營所稅。

《所得稅法》第25條規定，針對總機構在境外，且在台灣境內經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務或出租機器設備等四大業務的外商，若成本費用分攤計算困難，可按營收比例核計所得額，簡化計稅，其中國際運輸業務以營收10%計算，其餘三項業務則按15%計算。

國際經貿往來日漸頻繁，公司與從事相關業務的境外公司往來，常會遇到相關稅務問題，尤其針對軟體授權金、權利金這些收入，最常誤解，誤以為可適用所得稅法第25條的簡化計稅方式。

特定行業外商簡化計稅納稅方式

舉例來說，外國企業A公司與國內甲公司簽訂技術服務合約，內容載明派遣工程師來台進行技術指導（技術服務）費用400萬元，製程用軟體授權（權利金）費用100萬元，經審核A公司取得技術服務收入400萬元，可申請適用簡化計稅，按收入15％核算所得額60萬元，再由甲公司給付時，依規定稅率20％繳納營所稅12萬元。

另A公司取得權利金收入100萬元，就不屬於簡化計稅範圍，不得依收入的15％核算所得額，甲公司應在給付時按給付金額100萬元，依規定稅率20％扣繳稅款20萬元。

國稅局提醒，外國營利事業申請適用所得稅法第25條簡化課稅規定前，應詳實檢視合約內容，明確區分技術服務與權利金性質，若合約內容涉及授權使用專利權、商標權、著作權、秘密方法或軟體等無形資產，都屬權利金，不可適用所得稅法第25條第1項規定核算所得額。

另外稅局也提醒，不同國外企業經營樣態，也會適用不同納稅方式，例如境內有分支機構者，應由該分支機構依規定繳納暫繳稅款，並於年度終了後，再依規定繳納結算應納稅額並辦理結算申報。