中秋贈禮支出 不可抵稅

中秋節將至，企業常會採購禮品餽贈往來客戶或慰勞員工。財政部高雄國稅局提醒，三節禮品等餽贈性質支出，其取得的進項憑證屬交際應酬或酬勞員工範疇，不可申報扣抵銷項稅額。

每逢過節之前，國稅局常接獲會計人員或民眾電話詢問，企業採購禮品餽贈往來客戶或員工，所取得的進項憑證，於營業稅申報時，可否列報扣抵銷項稅額。

國稅局說明，營業人在春節、端午節、中秋等節慶日，或是相關喜慶祝賀所採購的禮品，都屬於餽贈性質支出，因此取得的進項憑證屬於交際應酬或酬勞員工範疇，依營業稅法規定，這筆進項稅額不可申報扣抵銷項稅額。

舉例來說，甲公司購買乙公司月餅禮盒100盒，每盒售價1,050元，供交際用途及酬勞員工使用，取得乙公司開立進貨金額10萬元及進項稅額5,000元的三聯式統一發票。甲公司誤申報扣抵當期銷項稅額，導致虛報進項稅額5,000元，違反營業稅法規定，除需補徵稅額，還必須受罰。