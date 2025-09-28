新聞中的法律／發明專利申請 兩階段審查

在產業競爭激烈、科技迅速發展的今日，智慧財產權是企業作為在商業戰場上取得競爭優勢、提升企業價值的重要資產，專利權則是智慧財產權中最為重要項目。

世界各國於取得專利的實體審查程序通常僅給予一個審查階段，審查核駁審定之後就進入行政救濟程序。台灣專利制度則將發明專利申請案之實體審查程序分為二個審查階段：「初審」審查階段與「再審查」審查階段，也就是說，當發明案經初審核駁審定後，申請人可提起再審查，繼續就初審核駁審定理由提出申復或修正。

且特別重要的是，再審查階段會由不同於初審階段的審查人員進行審查，以更完善地保護申請人權益，藉由台灣專利再審查制度，申請人於初審核駁審定後還能獲得申復與修正機會，實現更有效的核駁對應策略，台灣專利再審查制度可說是世界各國專利制度中最為便利及友善的。

專利權取得必須通過嚴謹審查程序，相當比例發明專利申請案會遭到初審審查核駁，為使處於再審查階段的發明專利申請案的審查流程能夠加速，協助企業早日取得專利權，可多利用智慧局「發明專利再審查加速審查（AEPRe）」方案。

智慧局「發明專利再審查加速審查（AEPRe）」方案，平均審查期間僅20多天，申請簡便又無須規費。目前以生醫、化工、半導體產業為最積極利用之受惠族群，可助業者加速取得專利權。

觀察台灣近年每年發明專利再審查案件，大致維持在6,500件，其中有部分案件在初審階段，初審人員除提出核駁理由之外，也同時會建議可核准範圍，惟這些案件在初審階段，申請人常會在策略上會先試著透過申復答辯，爭取維持較大保護範圍，沒有立即依照初審審查人員所指示之可核准範圍進行限縮，才導致初審核駁。

瞄準此類初審審定理由僅核駁部分請求項、部分請求項未核駁的再審查案件，智慧局的AEPRe方案，鼓勵申請人於再審查時，依初審意見主動將申請專利範圍修正成初審認定的核准範圍，如果申請人願意採用AEPRe方案為其申請策略，該再審查案件即可透過AEPRe方案獲得將加速審查，協助企業儘早取得專利，完善專利布局。

智慧局自2024年9月1日起實施AEPRe 方案，一年以來共收到47件申請，審查完成39件，平均審查時間22.3天，第一件AEPRe案件從申請人提出AEPRe加速審查申請至核准審定僅為15天，相較於一般再審查案件需要約十個月至13個月才能獲審查結果，AEPRe之施行對於申請人的確有相當大助益，有利申請人快速取得專利。

據智慧局調查，申請人中高達76%會因應AEPRe方案調整修正策略，目前以生醫、化工、半導體產業為最積極利用之受惠族群。AEPRe方案不僅申請人受益於加速審查，亦可提升智慧局服務品質與審查效能，企業可多加利用。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）