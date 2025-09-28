擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
全國各縣市「囤房」情形大揭露！據財政部近期公布的2024年非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計，全台各縣市中，以新北市約8.2萬人擁有非自住住家最多，而其中更有1,446人囤房五戶以上。

從各縣市統計資料來看，全國各縣市中，在新北市去年擁有非自住房屋有8萬2,359人最多，相較前一年增加1,687人；台中市為第二，有6萬7,463人，較前一年增加825人；高雄市排名第三，5萬8,719人。但值得注意的是，在非自住房屋增加最多，六都中為桃園市，一年增加3,493人。

另外，擁有5戶以上非自住房屋人數，除了苗栗、台東、澎湖，其他縣市呈現年減，但新北市最多的擁有5戶以上囤房大戶，有1,446人，近年已持續呈下滑趨勢；第二為台中市，有1,384人；台北市為第三，近年已減少至778人。非六都之中，擁有5戶以上非自住房屋人數則是以新竹市最多，有172人。

