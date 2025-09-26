快訊

用手機報稅這1.95萬人準備領紅包了！財政部公布名單 最高5萬入袋

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部提醒，國稅局不會以電話通知中獎，更不會要求至ATM轉帳或操作金融帳戶。聯合報系資料照
今年你是使用手機報稅嗎？財政部26日公布，2024年度綜合所得稅結算申報期間，參與「手機報稅趣 好禮歡樂送」全國性抽獎活動的民眾，中獎名單已於各地區國稅局官網公告，今年活動總獎金達新臺幣525萬元，共抽出1萬9,586名幸運得主。

據規劃，現金獎項共86名，包含頭獎1名、每人可獲5萬元；二獎5名，每人2萬元；三獎10名，每人1萬元；四獎20名，每人5,000元；五獎50名，每人2,000元；另有1萬9,500名獲得電子禮券，其中六獎3,000名，每人可得500元；普獎16,500名，每人200元。

財政部提醒，現金獎項將依中獎人於申報時留存的通訊地址，寄發掛號公文通知，中獎人需於期限內回覆相關領獎資料，獎金將匯入本人帳戶；單筆獎金超過2萬元者，將先扣繳10%所得稅後再行匯入。

至於電子禮券，則透過111政府專屬短碼簡訊平臺，發送至申報時登錄的手機號碼，民眾須依簡訊說明完成兌領，逾期或簡訊無法送達者視同放棄。

財政部提醒，國稅局不會以電話通知中獎，更不會要求至ATM轉帳或操作金融帳戶。如接獲可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。

