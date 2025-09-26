擴大台灣布局卻遇上法拍蟑螂？合勤控：懇請主管機關保護園區廠商

合勤投控（3704）表示，去年以法拍取得竹南科學園區原喬信電池廠房，並取得法院產權移轉證明，卻遭法拍蟑螂犯罪集團以假債權的民事債權糾紛為名，以大批黑衣人連續侵入、毀損、強盜、斷水電、癱瘓廠房，以行恐嚇取財之實，懇請主管機關行使公權力，保護園區廠商投資與人身安全，免受黑道威脅勒索。

合勤投控布局全球，台灣部分包含合勤投控總部以及旗下盟創科技設於新竹科學園區，旗下合勤科技則位於新北市。

近年合勤投控擴大台灣布局，合勤投控表示，子公司合勤科技園區分公司於2024年5月以法拍取得竹南科學園區原喬信電池廠房，7月底完成繳款並於8月12日取得法院產權移轉證明，一切合法程序完備。由於近期有外界關注該廠房產權與使用問題，公司特此說明相關情況。

面對相關爭議，合勤表示，依法買科學園區廠房，卻遭法拍蟑螂犯罪集團以假債權的民事債權糾紛為名，以大批黑衣人行連續侵入、毀損、強盜、斷水電、癱瘓廠房，以行恐嚇取財之實，懇請主管機關行使公權力，保護園區廠商投資與人身安全，免受黑道威脅勒索。

合勤指出，自公司繳完法拍款後即有不明人士主張，隨廠房存在二十多年的消防、水電、冷氣等設備為其動產擔保物，更主張整廠管路電線等皆為其所有，還派黑衣人強行佔據機房，斷水電癱瘓廠房，以行脅迫。對方以假交易成立之擔保債權設定金額不過1,200萬，卻要求700萬美金（折台幣2.13億元），此不是恐嚇取財勒索是什麼。

合勤強調，公司始終理性處理爭議，但絕不向惡勢力低頭，也絕不接受勒索。目前合勤已就相關爭議提起訴訟，並向主管機關陳情。然而在司法層面，公司亦面臨訴訟進度遲緩、難以獲得即時救濟的問題。

合勤認為，司法體系應是保障企業合法安全經營的最後防線，若無法發揮應有功能，將進一步削弱企業對法治的信賴。從警察到司法體系未見公權力有效體現，公司期盼本案能引起社會各界重視，並呼籲政府正視制度設計與執行面之落差，釐清動產與不動產界線，避免類似問題重演，侵害合法產權，影響企業投資信心。

合勤表示，作為依法經營的上市公司，將持續透過合法方式推動爭議解決，並履行對股東、產業與社會的責任。