美國稅制邁向全面電子化 2025年底前退稅紙本支票走入歷史

美國國稅局（IRS）與財政部宣布，依據第14247號行政命令，將逐步淘汰個人退稅的紙本支票制度，最晚在2025年9月30日前全面停止簽發。資誠分析，屆時所有支付與退稅都將以電子方式為主，象徵美國正式邁入全面電子支付時代。

IRS強調，此舉主要是提升納稅體驗與支付安全，與電子支付相比，紙本支票在遺失、遭竊、被篡改或延誤的風險高出16倍以上，若選擇退稅直接存款（僅限美國境內銀行帳戶），就能避免郵件地址錯誤或寄送延誤導致退稅退回的情況。

在退稅速度上，電子申報搭配直接存款，最快21天內可收到退稅；但若以郵寄與支票方式辦理，往往需要6週甚至更久。從行政成本來看，電子支付也比紙本更有效率、更省資源。

統計顯示，電子退稅已是大勢所趨。在2025年報稅季，IRS核發的9,350萬筆退稅中，高達93%（約8,700萬筆）是透過直接存款完成，僅約7%仍採郵寄支票。

資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，IRS將在2026年報稅季前公布2025年稅表的詳細指南，在此之前，納稅人仍可依現行選項繳納稅款，但由於未來退稅將全面轉為電子化，建議民眾提早準備。

蘇宥人指出，對沒有美國銀行帳戶的納稅人，IRS預計提供預付卡、數位錢包，或在特定情況下保留少量紙本支票，但申請流程尚未公布，建議可考慮在美國開立銀行帳戶，以利日後領取退稅；若不願使用電子支付，也能選擇將溢繳稅額結轉抵扣下一年度稅款。