喬信電池廠房法拍爭議 合勤：合法取得廠房及設備

合勤投控子公司合勤科技園區分公司2024年以法拍取得竹南科學園區原喬信電池廠房，針對廠房內設備歸屬與李姓男子產生爭議。合勤投控今天表示，去年7月底完成繳款並於8月12日取得法院產權移轉證明，一切合法程序完備。

男子李健維向媒體投訴，他在去年獲得「喬信電池」廠房的設備，價值高達新台幣7000萬元，並取得苗栗地方法院核發證明；但今年5月透過法拍取得喬信廠房的合勤公司，認定設備屬於廠房的一部分。

針對此廠房產權與使用問題，合勤今天發出新聞稿說明相關情況。

合勤投控表示，子公司合勤科技園區分公司於2024年5月以法拍取得竹南科學園區原喬信電池廠房，7月底完成繳款，並於8月12日取得法院產權移轉證明，一切合法程序完備。

合勤指出，自繳完法拍款後，即有不明人士主張隨廠房存在20多年的消防、水電、冷氣等設備為其動產擔保物，更主張整廠管路電線等皆為其所有。

合勤表示，依法買科學園區廠房，卻遭人以假債權的民事債權糾紛為名，以大批黑衣人連續侵入、毀損、強盜、斷水電、癱瘓廠房，行恐嚇取財之實；懇請主管機關行使公權力，保護園區廠商投資與人身安全，免受黑道威脅勒索。

合勤強調，始終理性處理爭議，但絕不向惡勢力低頭，也絕不接受勒索。目前合勤已就相關爭議提起訴訟，並向主管機關陳情；然而在司法層面，面臨訴訟進度遲緩、難以獲得即時救濟的問題。

合勤認為，司法體系應是保障企業合法安全經營的最後防線，若無法發揮應有功能，將進一步削弱企業對法治的信賴。呼籲政府正視制度設計與執行面的落差，釐清動產與不動產界線，避免類似問題重演，侵害合法產權，影響企業投資信心。