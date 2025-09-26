中秋送禮、股東會紀念品發票能扣抵稅額？國稅局搖頭給原因

中秋節將至，不少公司會採購月餅、禮盒致贈客戶或員工，但財政部高雄國稅局提醒，這類「餽贈性質」的支出，雖然能取得發票，但依《營業稅法》規定，進項稅額不得列報扣抵銷項稅額，若誤報，除了要補稅，還可能挨罰。

國稅局說明，像是公司逢節慶購買禮品送往來客戶或獎勵員工，性質屬於交際應酬或酬勞員工，並非推展業務必要支出，因此不能當作進項稅額來抵扣，營業人辦理營業稅申報時務必注意，否則將面臨補稅與處罰。

舉例來說，甲公司向乙公司購買100盒月餅，每盒售價1,050元，取得發票載明進貨金額10萬元、進項稅額5,000元，但甲公司錯誤將該5,000元進項稅額扣抵銷項稅額，形同虛報，違反《營業稅法》規定，不僅要補稅，還須依第51條規定受罰。

國稅局進一步提醒，除了年節禮品外，像是公司召開股東會贈送紀念品給股東，也屬與推展業務無關的餽贈，其進項稅額同樣不得扣抵。如果營業人已經誤報扣抵，應盡快依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自動補報補繳，以免日後查獲被加重處罰。