父母為學區遷戶籍注意 漏掉這細節恐多繳四倍房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
為了搶進明星國中，許多家長超前部署，提前遷戶口設籍。聯合報系資料照片
家長為了孩子就學遷戶籍時，別忘了這也會影響房屋稅！台南市財稅局提醒，自住用房屋稅率為1%至1.2%，若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升。

近期就有一名台南市南區的王小姐詢問，因小孩就學考量打算把戶籍遷走，是否仍能維持自住稅率。財稅局說明，根據2024年7月起上路的房屋稅新制，房屋若要繼續享有自住稅率，必須在戶籍內保留所有人本人、配偶或直系親屬其中一人，一旦全部遷出，就會被改按非自住稅率課徵。

財稅局進一步解釋，自住房屋要享優惠，除了不可出租或營業外，還必須供本人、配偶或直系親屬實際居住，且本人、配偶及未成年子女全國合計不超過三戶，如果全家僅有一戶自住房屋，且現值在一定金額標準以下，稅率甚至可降到1%。

另外，財稅局提醒，新購或新取得房屋者，務必要注意申報時限，必須在房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日，遇假日順延完成戶籍登記並提出申報，經審核後才能自當期適用，若逾期，將只能自次期起算。

財稅局指出，許多父母因小孩就學搬動戶籍，常忽略這項規定，結果讓房屋稅從1%至1.2%跳到最高4.8%，差距驚人，提醒家長務必提早規劃戶籍安排，確保符合自住優惠稅率，以減輕財務壓力。

房屋稅 人本 戶籍 學區

