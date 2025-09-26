教師節出勤 注意加班費計算

今年起孔子誕辰紀念日（教師節）新增為國定假日，新北市勞工局提醒，勞工若在教師節連假出勤，必須留意相關加班費計算。

依《勞基法》規定，教師節為勞工應放假日的國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意在國定假日出勤，工資應加倍發給；國定假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假，補假日期可由勞雇雙方協商約定。

勞工局表示，由於教師節時逢周日，事業單位如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，應依「勞動基準法施行細則」規定擇日補假。

事業單位如與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表出勤，應於同日給予補假，且工資照給；但如需請勞工於補假日工作，除應徵得勞工同意外，亦應加倍發給當日工資。

勞工局提醒，法定休假日如剛好遇到勞工的休息日或例假，此時雇主應給予勞工補假一天，且因補假日及休息日出勤的工資計算倍率不同，勞資雙方應明確約定補假日期，並於排班表或出勤紀錄註記，以避免日後衍生休假日數不足或出勤工資計算爭議。