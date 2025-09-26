小貨車加裝座椅 須變更登記

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化稅務局提醒，車主若在小貨車加裝後排座椅，讓車輛變成「客貨兩用車」，必須向監理機關申請變更登記，並補繳差額稅款，若未依規定辦理，卻仍行駛於公共道路，一旦被查獲，將依規定處以罰鍰，最高達全年應納稅額二倍，金額最高可達15萬元。

稅務局說明，貨車與客貨兩用車在稅額上差距不小，以排氣量1,997立方公分的小貨車為例，每年應繳的使用牌照稅為3,600元；但若加裝座椅後改為自用小客貨兩用車，每年稅額就會提升至11,230元，差距逾二倍。

擅自加裝座椅未向監理機關申請變更，可依《使用牌照稅法》規定，依自用小客貨兩用車的全年應納稅額處以二倍以下罰鍰，最高15萬元。

牌照稅 稅款

相關新聞

員工認股權憑證 留意兩細節

公司透過發行認股權憑證來獎勵員工時，務必留意稅務規範。財政部北區國稅局提醒兩點，首先，發行時應於營所稅申報上列為薪資費用...

營業用車牌照稅 10月開徵

財政部昨（25）日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，預估全國開徵車輛共29.7萬輛，開徵稅額12.5...

教師節出勤 注意加班費計算

今年起孔子誕辰紀念日（教師節）新增為國定假日，新北市勞工局提醒，勞工若在教師節連假出勤，必須留意相關加班費計算。

全台近30萬輛營業車牌照稅10月開徵 估稅收約12.5億

營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，根據政府統計，今年全台開徵約29.7萬輛，稅額近新台幣12.5億元，均呈年增格局...

家族賣祖產他故意不同意想閃仲介費 看似成功結果反而爆冷

家族透過仲介出售持分祖產，有些人會故意不同意，等交易完成，再到法院提領應得金額，藉此省下原本應分攤的仲介費。地政士表示，...

