小貨車加裝座椅 須變更登記
彰化稅務局提醒，車主若在小貨車加裝後排座椅，讓車輛變成「客貨兩用車」，必須向監理機關申請變更登記，並補繳差額稅款，若未依規定辦理，卻仍行駛於公共道路，一旦被查獲，將依規定處以罰鍰，最高達全年應納稅額二倍，金額最高可達15萬元。
稅務局說明，貨車與客貨兩用車在稅額上差距不小，以排氣量1,997立方公分的小貨車為例，每年應繳的使用牌照稅為3,600元；但若加裝座椅後改為自用小客貨兩用車，每年稅額就會提升至11,230元，差距逾二倍。
擅自加裝座椅未向監理機關申請變更，可依《使用牌照稅法》規定，依自用小客貨兩用車的全年應納稅額處以二倍以下罰鍰，最高15萬元。
