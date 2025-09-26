營業用車牌照稅 10月開徵

財政部昨（25）日表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，預估全國開徵車輛共29.7萬輛，開徵稅額12.5億元，分別年增1.6％、0.8％，成長主因是新領牌照車輛增加。

財政部提醒，營業用車下期牌照繳納期間至10月31日止，在逾期三日內補繳免加徵滯納金，每逾三日加徵1％滯納金，最高加徵10％。超過30日仍未繳納者，將移送強制執行。

據統計，六都開徵車輛數共達26萬輛，開徵稅額10.2億元，占全國比率分別為87.5％及81.1％，其中台北市開徵車輛數與稅額均居全國之冠，分別為14.2萬輛及4.2億元；非六都縣市開徵車輛數3.7萬輛，稅額2.3億元。

截至8月底，全國免徵使用牌照稅車輛計103.5萬輛，減免稅額109.6億元，其中計程車免徵車輛9.3萬輛，減免稅額5億元，均較去年同期增加。另各地方政府持續對電動車免徵使用牌照稅至今年12月31日止，全國純電動車輛已達11.2萬輛，免徵金額29.8億元，較去年同期分別成長近四成。

財政部提醒，納稅義務人名下如有多台車輛，可申請歸戶繳納，每張繳款書最多五筆車號。申辦完成後，以後年度均適用，無須每年重新申請。

為便利民眾繳稅，財政部表示，除臨櫃繳納，尚有多元管道可選擇，包括線上查繳、電子支付或行動支付APP、行動裝置掃描QR-Code、晶片金融卡及活期存款帳戶轉帳、信用卡、ATM轉帳，以及便利商店櫃檯繳納等。

財政部表示，已辦理帳戶轉帳繳稅者，須於10月31日前預留足額存款，以利扣款。若因天災、事變、經濟弱勢或受美國關稅政策影響致無法一次繳清，可於繳納期間檢具證明向車籍所在地地方稅稽徵機關申請延期或分期，最長得延期一年或分36期，免加利息。