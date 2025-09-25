全台近30萬輛營業車牌照稅10月開徵 估稅收約12.5億

營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，根據政府統計，今年全台開徵約29.7萬輛，稅額近新台幣12.5億元，均呈年增格局，成長動能來自租賃業等營業用小客車。

財政部賦稅署今天舉行114年營業用車輛下期使用牌照稅開徵記者會，委由台中市政府地方稅務局宣導下期牌照稅開徵事項。

台中市政府地方稅務局副局長夏錦秀說明，今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，近日各地方稅稽徵機關將郵寄納稅義務人，繳納截止日至10月31日止。下期營業用車輛全台開徵29萬7473輛，開徵稅額12億5832萬元，相較於113年分別成長1.6%及0.8%。

財政部表示，六都營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛數26萬244輛，開徵稅額10億2056萬元，占全台開徵車輛數比率87.5%，開徵稅額比率81.1%。

財政部說明，其中台北市開徵車輛數14萬2659輛，開徵稅額4億2434萬元，分別占全台徵車輛數比例48%，開徵稅額比例33.7%，開徵車輛數與開徵稅額皆居六都之冠，且營業用大、小客車及營業用貨車車輛數及稅額均以台北市最多，另營業用曳引車的車輛數及稅額則以高雄市最多。

全台免徵使用牌照稅車輛方面，據統計，截至114年8月底止，達103萬5045輛，減免稅額109億6912萬元；其中，計程車免徵車輛9萬3350輛，減免稅額5億670萬元，與113年同期相較，車輛數及稅額分別增加359輛及601萬元。

此外，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至114年12月31日止，截至114年8月底，全台完全以電能為動力的電動汽車有11萬2801輛，免徵金額29億8584萬元，較113年同期分別成長39.7%及38.6%。

夏錦秀提醒，納稅義務人可利用多元化繳稅管道，包括登入「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳稅款，或持繳款書至代收稅款金融機構以現金或票據繳納；另稅額在3萬元以下者，可透過便利商店、自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活儲帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。