家族賣祖產他故意不同意想閃仲介費 看似成功結果反而爆冷

家族透過仲介出售持分祖產，有些人會故意不同意，等交易完成，再到法院提領應得金額，藉此省下原本應分攤的仲介費。地政士表示，這方法看似聰明，但可能反而多付一大筆錢。

最近有一個案就是如此。正業地政士事務所所長鄭文在表示，新北一塊12人共有持有的祖產土地，透過仲介出售，仲介找到買主後，有11個人同意，但有1人一直不同意。

依照土地法第34條之1規定，不同意的人，有優先購買權，因此仲介就依買賣契約書所載相同價格、相同條件，通知不同意人是否優先購買該土地，依規定，通知後15日內，如果不表示行使優先購買權，即視為放棄。

等了15天，不同意者一直沒有回應。事後了解，原來這位共有人知道共有土地出售後，必須把不同意人應得的價金，提存在法院，他打算等交易完成，再去法院提領，如此便可不用分攤仲介服務費。

由於優先購買通知程序已完成，仲介確立買賣成立，接著辦理農用證明及土地增值稅申報等相關手續，並把不同意人應得價金提存到法院。

一切看似這位不同意人計謀得逞，占了便宜，但結果卻大出意外。

鄭文在說，如果這位不同意出售的共有人，一併參與出售的話，因為符合農地農用可以核發農用證明，依照土地稅法規定，可以不課徵土地增值稅。

但因為他沒有委託仲介申辦農用證明書，所以只能繳納一般土地增值稅，到辦理法院提存價金時，必須繳納該筆土地增值稅61,000元。如果他當時一併參與出售，仲介費用負擔只要30,000元，換算下來，等於多付了31,000元。

鄭文在表示，如果家族中有共有土地要出售，在接獲出賣人的存證信函時，記得先了解一下土地的使用情形，類似的共有農地案件，有其他共有人仍然維持農業使用，符合農業發展條例規定，可以申請農用證明，主張不課徵土增稅。上述個案即沒搞清楚，自以為聰明，但最後多繳納一筆土地增值稅，得不償失。