陸製啤酒我認定傾銷 學者：傳遞脫鉤斷鏈訊號

財政部認定大陸進口啤酒有傾銷事實，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，政府認定台灣的啤酒面臨大陸生產的啤酒以刻意低於生產成本的價格進入台灣進行市場競爭，但還有個遠因，是二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸海關總署同年底禁止台灣啤酒進口，形成台灣啤酒不能夠對等銷售到大陸的不公平貿易，但巧妙之處在於本案未將此作為起訴的主因。

張弘遠認為，如果沒有裴洛西來台後引發的兩岸貿易限制，加上海尼根和百威兩個國際品牌之間的品牌競爭，台灣啤酒市場面臨到其他國家進口產品，以相對生產成本較低的競爭，其實是常態。這也能看出台灣政府對於菸酒產業的保護。

張弘遠表示，政府同時宣布對大陸進口啤酒與鋼鐵課徵反傾銷關稅，將對大陸傳遞兩岸經貿脫鉤斷鏈的分離訊號，但是政府選擇不考慮對兩岸的可能影響，弦外之音是要告訴美方，台灣已按照美方意思，對大陸產品透過台灣洗產地的情況加以防範。