陸製啤酒 我課反傾銷稅最高51.94%

財政部關務署昨公告，中國大陸產製進口啤酒百威、麒麟等品牌有傾銷事實，依最後認定的傾銷差率課徵反傾銷稅，稅率從百分之十九點一三到五十一點九四不等。記者林俊良／攝影 財政部關務署昨公告完成對中國大陸產製進口啤酒的傾銷調查最後結果，認定有傾銷事實，將對相關產品課徵百分之十九點一三到五十一點九四的反傾銷稅。統一旗下負責代理業務的南聯國際貿易昨發出聲明，表示在與啤酒生產集團ＡＢＩ評估後，十月一日起將進行產品產地轉移，並同步調整包裝與售價。

關務署指出，啤酒反傾銷稅案相關製造商中，百威雪津啤酒有限公司、百威雪津（漳州）啤酒有限公司、百威（武漢）啤酒有限公司、百威東南銷售有限公司傾銷差率為百分之卅一點三；麒麟啤酒（珠海）有限公司為百分之十九點一三；其他製造商或出口商為百分之五十一點九四。

關務署官員說，在傾銷最後調查階段派員至配合調查廠商營業處所就其提供問卷資料進行實地查證，其中百威集團最後認定傾銷差率較臨時反傾銷稅率百分之卅三點八五減少二點五五個百分點，原因是正常價格調整費用與初步認定不同，例如增列扣減消費稅（內銷啤酒須繳納，外銷可免稅）、加計可回收玻璃瓶等包裝物價格、內陸運費及銷售信用成本等項目，因消費稅扣減金額多於應加計部分，整體正常價格較初步認定略低。

百威、雪山等 都要漲價

而在財政部公告反傾銷調查的結果後，南聯也宣布，因應原廠生產政策的調整，作為官方代理商的產品要轉移到如越南、南韓、墨西哥等地生產，因應生產成本的變化與運輸產品的增加，不得不進行末端售價的上調，包括百威、百威金尊、雪山、雪山金鑽、可樂娜等系列啤酒都在漲價範圍內。至於去年斥資一三五億元在台設廠投入在地化生產的台灣海尼根則說，會維持原本售價。

提起傾銷調查的台灣釀酒商協會指出，財政部傾銷調查的最終認定，證實大陸製啤酒一直以來以低於市場正常價格傾銷台灣。據了解，以最常見的三三○毫升啤酒為例，陸製啤酒每瓶就比台灣品牌便宜了三至五元。協會表示，大陸啤酒今年五月較去年同期成長達百分之五十九、六月更暴增至百分之一一○，對台灣本土啤酒市場構成極大威脅。今年上半年大陸啤酒占進口比重不僅飆破七成，整體市占率更超過百分之卅九，反觀國內啤酒的市占率則已掉到百分之卅六。

協會說，傾銷差率的認定雖未能如實反應雙邊不公平貿易的事實以及大陸政府大量的干預行為，但仍能部分遏止涉案廠商的低價傾銷，有助於緩解台灣啤酒產業短期面臨的沉重打擊，而傾銷最終認定是導正不公平貿易相當重要的一步。

對於部分啤酒品項醞釀漲價，財政部官員說，反傾銷調查制度設計是用來處理不公平貿易，調查涉案業者是否以低價掠奪市場，透過產業保護機制進行調查；國內業者申請後，只要符合書面要件，經過關稅稅率審議小組立案進行調查，並須經過經濟部國貿署的產業損害調查，本案在初判和終判都被認定有傾銷事實，經濟部也證實確已損害國內產業，因此依認定的傾銷差率課徵反傾銷稅。對民眾而言，這次課徵反傾銷稅的對象是大陸產製進口的啤酒，而市面上進口酒類種類很多，因此替代性高，民眾可以自行選擇。

除了大陸進口啤酒，關務署昨也公告認定大陸產製特定熱軋扁軋鋼品有傾銷事實，課徵稅率介於百分之十六點一至百分之廿點一五。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康