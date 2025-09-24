陸製熱軋鋼、啤酒 我認定傾銷 將送經部終判產業損失

財政部昨（24）日公告，中國大陸產製進口的特定熱軋扁軋鋼品，最終認定（終判）有傾銷事實，將依最新調查的傾銷差率繼續課徵臨時反傾銷稅，其中部分陸廠適用稅率調降，從16.9%降至16.1%。

關務署表示，後續將送經濟部最終認定產業損失，再送回財政部關稅稅率審議小組最後拍板，決議是否課徵反傾銷稅。另外財政部昨日也同步公告大陸產製進口啤酒，終判確認有傾銷事實，最高稅率51.94%。

大陸鋼鐵長期產能過剩，近年來持續以低價出口熱軋鋼品至台灣，導致國內產業遭受損害，中鋼與中龍鋼鐵向財政部提出申請，對陸產製進口熱軋鋼品展開傾銷調查。

財政部在7月3日時，已對熱軋鋼品案與啤酒案涉案貨物臨時課徵反傾銷稅，關務署解釋，後續調查部分，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法相關規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害我國產業的最後調查認定，並評估對國家整體經濟利益影響，經濟部應在接獲財政部通知後40日內，作成調查認定；財政部應於接獲經濟部認定通知後十日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

熱軋鋼品案最終認定傾銷差率，寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵等關聯製造商，傾銷差率為16.1％，較先前的傾銷差率16.9％略減，其他製造商或出口商為20.15％，則跟前次調查時相同。

啤酒案方面，百威集團終判傾銷差率，較前次臨時反傾銷稅率33.85％酌減2.55百分點至31.3％，主因正常價格調整費用與初步認定不同，例如增列扣減消費稅、加計可回收玻璃瓶等包裝物價格、內陸運費及銷售信用成本等項目，因消費稅扣減金額多於應加計部分，因此整體正常價格較初步認定略低。

其餘業者方面，麒麟啤酒最新傾銷差率為19.13％，較前次13.13％調升；其他製造商或出口商最新傾銷差率51.94％，較前次傾銷差率64.14%下降。