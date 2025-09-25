生前未償債權 要課遺產稅
財政部高雄國稅局表示，股東生前借款給公司形成債權，被繼承人在申報遺產稅時，應將這筆未清償的債權視為遺產，申報遺產稅。
高雄國稅局表示，被繼承人生前投資公司、取得股權，依規定應將投資股權列入遺產，除此之外，繼承人常會忽略被繼承人與投資公司間資金借貸情形，漏未申報往來債權，而遭致處罰。
舉例來說，林先生（化名）今年7月去世，繼承人已依限申報遺產稅，但林先生生前借款給其所投資的甲公司數百萬元，繼承人在申報時僅列報對甲公司投資，卻未一併申報債權，後來繼承人發現後，才趕緊補報。
國稅局強調，被繼承人死亡日前如有借款給所投資公司，於被繼承人死亡日尚未受清償返還者，均應確實依法申報其債權額為遺產，如有約定利息，應加計至被繼承人死亡日已經過期間之利息額一併申報，以免漏報遭補稅及處罰。
