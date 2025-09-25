資安法翻修 擴大稽核範圍

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安韌性，擴大資安稽核範圍，涵蓋包括五院及地方政府等無上級監督機關，確保資安防護不留死角。

資安署表示，2019年資安法施行以來，資安威脅日益複雜，法制面臨調整與升級的迫切需求。

在實務經驗基礎上，此次修法擴大資安稽核範圍，同時強制要求公務機關及特定非公務機關設置資安長與資安專職人員，透過適任性查核機制落實資安管理專業與責任。

此外，修法針對委外資通系統建置與維運，資安署要求受託者建立完善資安管理機制或通過第三方驗證，確保委外作業安全無虞。

對於高風險產品管理，修正案將原先僅以行政命令規範的措施，提升至法律層級，明確授權主管機關管制，以有效防範潛在資安風險。

資安 外資 數發部

延伸閱讀

總統公布「資通安全管理法」修正通過 強化我國資安防護體系

永豐金證券專屬簡訊簡碼上線 國家認證68123防詐利器

普發現金 不增設「不領」選項

資安險2025年上半年保費收入 勁揚

相關新聞

陸製啤酒 我課反傾銷稅最高51.94%

財政部關務署昨公告完成對中國大陸產製進口啤酒的傾銷調查最後結果，認定有傾銷事實，將對相關產品課徵百分之十九點一三到五十一...

不動產代銷、廣告業 報稅有別

不動產代銷業與廣告業部分業務內容看似重疊，但財政部高雄國稅局提醒，兩者在申報營所稅時，可否適用擴大書審的門檻、及擴大書審...

遺產繼承 牽動子女扣除額

財政部高雄國稅局表示，民眾辦理遺產繼承時，應注意「拋棄繼承」與「代位繼承」，在遺產稅扣除額上有所差異，避免因誤解而影響稅...

資安法翻修 擴大稽核範圍

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安...

生前未償債權 要課遺產稅

財政部高雄國稅局表示，股東生前借款給公司形成債權，被繼承人在申報遺產稅時，應將這筆未清償的債權視為遺產，申報遺產稅。

陸製啤酒我認定傾銷 學者：傳遞脫鉤斷鏈訊號

財政部認定大陸進口啤酒有傾銷事實，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，政府認定台灣的啤酒面臨大陸生產的啤酒以刻意低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。