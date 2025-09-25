資安法翻修 擴大稽核範圍

總統昨（24）日公布《資通安全管理法》修正通過，數發部資安署表示，此次修法回應國內外資安環境快速變遷，強化政府及社會資安韌性，擴大資安稽核範圍，涵蓋包括五院及地方政府等無上級監督機關，確保資安防護不留死角。

資安署表示，2019年資安法施行以來，資安威脅日益複雜，法制面臨調整與升級的迫切需求。

在實務經驗基礎上，此次修法擴大資安稽核範圍，同時強制要求公務機關及特定非公務機關設置資安長與資安專職人員，透過適任性查核機制落實資安管理專業與責任。

此外，修法針對委外資通系統建置與維運，資安署要求受託者建立完善資安管理機制或通過第三方驗證，確保委外作業安全無虞。

對於高風險產品管理，修正案將原先僅以行政命令規範的措施，提升至法律層級，明確授權主管機關管制，以有效防範潛在資安風險。