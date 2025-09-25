遺產繼承 牽動子女扣除額

財政部高雄國稅局表示，民眾辦理遺產繼承時，應注意「拋棄繼承」與「代位繼承」，在遺產稅扣除額上有所差異，避免因誤解而影響稅負。

高雄國稅局表示，依《民法》規定，繼承人除配偶外，第一順序繼承人為直系血親卑親屬；若第一順序繼承人在繼承開始前死亡或喪失繼承權，其直系血親卑親屬可依規定「代位繼承」。

遺贈稅法規定，繼承人為直系血親卑親屬（如子女），按人頭計算，每位可自遺產總額中扣除56萬元；若為未成年，可按其年齡距離屆滿成年年數，每年再加扣56萬元。

高雄國稅局解釋，代位繼承人是本於固有的繼承權，提前繼承順序，仍不失為第一順序繼承人，無論人數多寡，每位代位繼承人均可依規定計算扣除額。

但若拋棄繼承，依遺贈稅法規定，拋棄繼承者不可享有扣除額，且第一順序親等近的繼承人全數拋棄，由次親等直系卑親屬繼承時，其扣除額仍以拋棄繼承前原來可扣除數額為限。

舉例說，王先生（化名）今年6月因病過世，太太先前已去世，王先生有三名子女，各有兩名成年子女，此時會依不同情況計算遺產稅直系血親卑親屬扣除額。

若王先生長子多年前已去世，由長子兩名子女代位繼承，加上王先生的次子、三子共四人繼承，扣除額224萬元。

若王先生三名子女均拋棄繼承，改由六名孫子女繼承，扣除額僅能依拋棄繼承前原三名子女計算的數額為限，也就是168萬元。