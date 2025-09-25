不動產代銷、廣告業 報稅有別

不動產代銷業與廣告業部分業務內容看似重疊，但財政部高雄國稅局提醒，兩者在申報營所稅時，可否適用擴大書審的門檻、及擴大書審所適用的純益率並不相同，企業申報時應正確填寫行業代號，以免遭國稅局補稅。

高雄國稅局表示，代銷業主要是受建設公司委託，負責企劃與代理銷售房地產，包含行銷規劃、設計樣品屋、搭建接待中心及廣告推廣等，換句話說，廣告只是其中一部分。

國稅局指出，代銷業與廣告業經營模式、銷售對象與獲利能力不同，在辦理營所稅申報時，適用的擴大書審條件與純益率也不同。

依規定，全年營業收入淨額及非營業收入合計3,000萬元以下，原則上營所稅可適用擴大書審；但如果是代銷業，只要年度營收淨額加非營業收入合計1,000萬元以上，就不適用擴大書審。純益率方面，廣告業適用7％，代銷業適用10％。

國稅局提醒，實務上常見有代銷業者誤以為只要掛廣告業代號，就能適用較低純益率與書審條件，但查核時若被發現，仍會依實際經營內容更正，並補徵稅款。

舉例說，甲廣告公司2023年營收1,800萬元，依廣告代理商代號申報，按7%純益率、20％營所稅率，應繳稅25.2萬元；但國稅局查核後發現，該公司雖名為「廣告」，實際卻從事房地產代理銷售，營收又已超過1,000萬元，不適用擴大書審。

由於該公司帳冊不齊全，加上不適用擴大書審，依規定改按代銷業同業利潤標準淨利率純益率31%核定，營所稅稅率20％，應納稅額達111.6萬元，須補稅高達86.4萬元。

國稅局強調，營所稅申報最重要的原則就是「按實際營業內容申報」，不動產代銷與廣告雖有部分重疊，但在課稅上卻是兩回事，業者若抱著僥倖心理誤用代號，恐面臨補稅壓力。

國稅局建議，業者若不確定行業代號，可上財政部網站查詢「稅務行業標準分類」，輸入實際營業項目即可找到正確代號，再依規定辦理營所稅申報。正確申報不僅能降低調帳查核機率，也能避免因短漏報而被補稅甚至受罰。

此外國稅局提醒，若業者發現過去申報錯誤，導致少繳稅款，可主動向轄區國稅局分局或稽徵所補報補繳，並加計利息，爭取免罰。