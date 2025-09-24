財部手機報稅今公開抽獎 9/26下午可查詢頭獎得5萬

快訊

中央社／ 台北24日電

為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部推出全國抽獎活動，於今天舉行記者會進行公開抽獎，在律師見證下，以電腦隨機抽出頭獎5萬元獎金1名等獎項，中獎名單將於9月26日下午4時透過社群平台及官網公布，兌領期限至明年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

財政部說明，為鼓勵民眾使用手機申報113年度綜合所得稅，今年再度由各地區國稅局聯合舉辦「手機報稅趣好禮歡樂送」全國性抽獎活動，全部獎項有現金獎86名，電子禮券獎1萬9500名，共計1萬9586名，中獎名單將於9月26日下午4時公布在財政部FB粉絲專頁及各地區國稅局官網，歡迎民眾查閱。

南區國稅局表示，今年報稅抽獎活動為「手機報稅獎」，凡使用手機完成113年度綜合所得稅結算申報，且申報時勾選「同意」選項的民眾，就可參加抽獎，1個申報戶1個抽獎資格；本次活動符合抽獎資格者，計有235萬9千餘名，本日抽出1萬9586名幸運兒，包括頭獎5萬元獎金1名、貳獎2萬元獎金5名、叁獎1萬元獎金10名、肆獎5千元獎金20名、伍獎2千元獎金50名、陸獎500元電子禮券3000名，以及普獎200元電子禮券1萬6500名。

南區國稅局說明，現金獎項名額共86名，將會以公文掛號郵寄中獎通知，請中獎人收到中獎通知後，在期限內將領獎資料郵寄財政部南區國稅局綜合行政組，獎金將滙入中獎人指定的本人帳戶，獎金超過2萬元者，依規定先扣除10%扣繳稅款後，再將餘額匯入。

南區國稅局表示，電子禮券獎項名額共1萬9500名，將依照中獎人申報113年度綜合所得稅所留存的手機號碼，透過111政府專屬短碼簡訊平台發送中獎訊息，中獎人收到簡訊後，依簡訊說明至南區國稅局官網查詢兌領方式，兌領期限至明年1月2日，逾期未領取或簡訊通知無法送達者視同放棄領獎。

南區國稅局特別提醒，國稅局絕對不會以電話通知中獎人至ATM進行帳戶操作，也不會要求事先繳納扣繳稅款，請民眾留意避免受到詐騙。

