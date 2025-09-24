生前兩年變更要保人 納遺產
台灣人愛買保單，也習慣運用保單傳承財產。財政部北區國稅局提醒，如果父母死亡前兩年，將保單要保人變更為子女，保單價值應列入遺產總額申報。
國稅局解釋，父母原本以自己為要保人、之後再變更要保人為子女，等同於移轉保險契約的財產權、贈與子女，需依規定申報及繳納贈與稅，而死亡前兩年贈與應併入遺產課稅，提醒納稅人要留意規定。
國稅局舉例，林先生（化名）生前以自己為要保人、子女為被保險人投保兩筆投資型保單，2023年間將這兩筆保單要保人變更為子女，卻未依規定申報贈與稅。
林先生後來於2024年死亡，繼承人辦理遺產稅申報時，漏未將保單價值併入遺產總額，導致漏報遺產稅，經國稅局查獲補徵所漏稅額及裁處罰鍰。
