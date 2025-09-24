發票千萬獎 四張還沒領

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（23）日表示，今年5月至6月期統一發票1,000萬特別獎仍有四張尚未兌領，其中花費最少的是在新北永和統一超商購買20元飲品，幸運中1,000萬。財政部提醒中獎人，當期兌領期限至11月5日，記得把握時間。

7月至8月期統一發票將於明日開獎，財政部昨日統計，5月至6月期發票大獎中，1,000萬獎還有四張、200萬獎還有三張未領。

1,000萬特別獎四張尚未兌領發票，包含在新北永和統一超商所開出的20元飲品發票、台中北屯順發3C量販開出的150元發票、台中北區振宇五金開出的58元發票、台南後壁全家便利商店開出的45元飲品發票。200萬元特獎也有三張未兌領，分別是台北萬華峨眉街知名美食「美觀園」的750元發票、新北新店統一超商開出的75元食品發票、台南南區101文具天堂的30元發票。

賦稅署提醒，今年5月至6月期中獎發票兌領獎期間為8月6日至11月5日，民眾可再次翻找發票，以免與財神爺擦身而過。

