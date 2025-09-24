國稅局搬風 兩區局長換人

國稅局人事搬風，原北區國稅局長李怡慧退休，遺缺由南區國稅局長李雅晶調任；至於南區國稅局長，則由原賦稅署副署長陳慧綺升任。這兩項人事案都已於22日交接。

至於賦稅署副署長遺缺，據了解，將由台北國稅局副局長李志忠升任。

李雅晶是政大財稅系、政大財政研究所碩士，為標準的財稅體系出身，過去歷任賦稅署副組長、主任秘書、財政部國際財政司司長、賦稅署副署長，並於2023年7月升任南區國稅局長，如今調任北區國稅局長。

值得一提的是，李雅晶在擔任國財司長期間，面對的是國際間租稅協定談判，加上全球反避稅浪潮來襲，世界各國對於課稅遊戲規則發生極大變動，國財司也扮演重要幕僚角色，在這樣高壓的環境下，養成她處事謹慎、細心，不僅有國際觀，如今也在國稅局有過實務歷練。

陳慧綺則是輔仁大學法律學系畢業，歷任財政部賦稅署副組長、組長、高雄國稅局副局長、中區國稅局副局長、台北國稅局副局長、賦稅署副署長。陳慧綺過去曾參與制定納稅者權利保護法，以及囤房稅2.0等重要稅改，是賦稅署長宋秀玲重要的左右手，過去也曾在國稅局歷練，從政策制定到稽徵實務都不陌生。

李志忠過去曾於賦稅署擔任消費稅組組長，經手貨物稅條例修正、當沖降稅措施等重要法案，對於賦稅政策嫻熟。

國稅局人事搬風後，高層仍是女力當家，維持「四朵花」。