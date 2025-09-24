政院考量通膨因素 關鍵物資降稅再延半年

行政院昨（23）日召開穩定物價小組會議，考量國內民生需求、國際經貿情勢、地緣政治風險、氣候異常等通膨因素續存，原關鍵物資降稅僅實施至9月底，會中決議啟動第16波減徵措施，再延長半年至明年3月底，力求穩定民生物價。

中秋節即將到來，行政院昨日召開穩定物價小組會議，強化掌握應節商品及重要民生物資供應及價格情勢，並決議延長關鍵物資降稅。

政院表示，多數國際農工原物料價格雖已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，但奶油、冷凍牛肉等部分品項價格仍然較高。

政院說明，考量民生需求、國際經貿情勢、地緣政治風險、氣候異常等潛在通膨風險因素續存，為維持國人實質購買力，持續從源頭減輕國內業者營運負擔，原實施第15波減徵關鍵原物料稅負措施至今年9月底，會議決議啟動第16波措施，延長至明年3月底。

政院指出，減徵關鍵原物料稅負分為三大類。首先是免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；第二是免徵小麥進口關稅，及奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；第三是貨物稅方面，汽油每公升調降2元、柴油每公升調降1.5元，水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

行政院也要求經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，落實稅負減徵措施的政策美意。

因應中秋節將至，行政院也請農業部密切注意各項應節產品市場供需及交易情形，加強落實各項調配供應措施，以充裕供應節慶市場需求。

另外，雙十、光復等連續假期陸續到來，行政院也要求經濟部注意指標餐飲商品價格變化情況，並請物價聯合稽查小組持續關注物價波動情形。

根據主計總處統計，消費者物價指數（CPI）年增率已連四月低於2%通膨警戒線，不過今年受到美國對等關稅影響，目前台美談判尚未有最終結果，後續衝擊有多大尚未可知，在經濟情勢仍具不確定性下，政院昨日拍板關鍵原物料稅負減徵措施再延半年至明年3月底。