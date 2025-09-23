快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

月薪五萬免繳稅？財政部：以租屋單身青年情境試算

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

外界近期熱議月薪5萬元以下免繳綜所稅議題，財政部23日解釋，這相關金額主要是以單身青年且租屋自住之情境試算，其享有免稅額9.7萬元、單身標準扣除額13.1萬元、薪資所得特別扣除額21.8萬元、及房屋租金支出特別扣除額上限18萬元，合計在62.6萬元以下可免繳納綜所稅。

賴清德總統近期參加活動時，回顧過去一年執政成績，再次提及明年起年所得62萬元以下免繳所得稅，也就是月薪5萬以下免繳綜所稅，預估屆時全台約四至五成民眾受惠。此番言論引起熱議，甚至一度以為又再宣布減稅大利多，但遭到在野黨與會計師質疑，這已經是財政部賦稅署去年底公告的免稅額、扣除額，明年報稅沿用今年的做法，今年五月報稅已適用這免稅門檻，並非新制。

財政部23日晚間說明，近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，調高基本生活費、免稅額及各項扣除額，包括106年度起每人基本生活所需之費用不予課稅、107年度實施所得稅制優化方案，調高標準扣除額及薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額等4項扣除額、108年度增訂長期照顧特別扣除額、113年度起擴大幼兒學前特別扣除額及房屋租金支出改列特別扣除額並調高扣除額度50%。

另，配合消費者物價指數上漲，於106年度、111年度及113年度分別公告調高綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距金額，並逐年調高各年度基本生活費。該部將於兼顧財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則下，持續檢討各項規定之合宜性，達成建構優質賦稅環境、維護租稅公平的目標。

免稅額 綜所稅 財政部

延伸閱讀

幫報稅A走電子公司百萬 女記帳士業務侵占起訴

Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

普發1萬釣魚網站被害首例！假冒財政部寄電郵 騙填信用卡號盜刷5萬

政院喊卡設「不領取」普發現金選項 李彥秀：反映看報治國窘境

相關新聞

月薪五萬免繳稅？財政部：以租屋單身青年情境試算

外界近期熱議月薪5萬元以下免繳綜所稅議題，財政部23日解釋，這相關金額主要是以單身青年且租屋自住之情境試算，其享有免稅額...

5-6月期發票還有11張大獎未領 賦稅署提醒中獎人動作要快

今年7-8月期的統一發票將於25日（周四）開獎，財政部賦稅署官員說，5-6月期統一發票還有11張高額獎項發票未兌領，包括...

總統：明年四成民眾免繳綜所稅

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。...

稅局提點結婚首年須知 婚後合併報稅別漏配偶所得

婚後首次報稅，常有新人不慎申報錯誤。財政部台北國稅局表示，納稅人如果在課稅年度中結婚，隔年5月申報綜所稅時可選擇與配偶「...

房地遭法拍還債 仍要申報

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一...

颱風天出外勤 勞部六提醒

強颱樺加沙來勢洶洶，勞動部昨（22）日提醒雇主落實職安衛生設施規則相關規定，而針對從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。