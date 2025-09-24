月薪5萬以下免稅？財經網紅讚「釋放更多消費力」：更樂於工作

每年5月繳稅季到來，總是讓許多上班族哀號，而賴清德總統在21日提到，明年5月報稅時，如果年薪62.6萬元以下者（約月薪5萬元），將免繳所得稅。對此，財經網紅胡采蘋表示「非常贊成」，認為應該減輕工作者的賦稅，對資產課稅，才能讓大家更樂於投入工作，釋放更大的消費力。

日前賴清德指出，依照明年最新的稅制計算，單身族群年收62萬元以下，也就是大約月薪5萬元，就不用繳稅，如果夫妻養育2名5歲以下的子女，家庭年收入在164.1萬元以下也免稅，如果還要扶養2名長輩，年收入可以拉到212萬元免稅。

賴清德指出，這樣做大約有40%-50%的民眾免繳所得稅，財政稅收主要依賴高收入族群貢獻，前1%的高所得者繳納40%、50%的稅收，企業獲利越高，繳稅就越多，政府就有更多錢來照顧人民。

對此，胡采蘋在臉書表示，她很贊成月薪5萬元以下不用繳稅的政策，她認為應該想辦法對資產課稅，減輕工作者的稅賦，這樣才能夠讓大家樂於工作，釋放更大的消費力，能夠讓零售業、餐飲業跟旅遊業有更大的生意，基數變大的話，也能讓小生意養更多人。

貼文曝光後，網友看法不一，「繳稅是公民義務，5萬這條免稅線太高了，今天有資料說是超過一半的勞工都免稅」、「納稅是義務，完全免稅不合理，可以只繳一點點沒問題，有繳稅建設國家這樣才會有參與感」、「其實要月薪5萬也不容易啊，我寧願有能力成為被課稅的公民」、「想太多了吧？消費貢獻度高的還是有錢人啊」。

針對賴總統的說法，財政部23日解釋，所謂「月薪5萬以下免繳稅」主要是以單身且租屋自住之情境試算，其享有免稅額9.7萬元、單身標準扣除額13.1萬元、薪資所得特別扣除額21.8萬元、及房屋租金支出特別扣除額上限18萬元，合計在62.6萬元以下可免繳納綜所稅，意即並非適用所有納稅人。