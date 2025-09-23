快訊

業者帳務資料更正確 保稅倉庫重整e化申辦25日上線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為利保稅倉庫貨物重整後帳務資料更正確，以協助業者及早發現報單誤繕或其他申報錯誤情形，財政部關務署於保稅智慧服務平臺建置保稅倉庫重整電子化申辦作業，將於9月25日上線。

關務署表示，該署建置之保稅倉庫重整電子化申辦作業，有別於以往業者須將表單轉為PDF掃描檔或JPG影像檔後傳輸平臺，新上線之程式提供保稅倉庫業者透過線上直接繕打，或下載公告訂定之EXCEL重整表單填寫後傳輸，系統讀取該資料後，即得與業者申報進出倉之報單一併進行加值分析，計算貨物重整前後單位轉換之數量，並對進出倉報單進行自動核銷及庫存結算，產製分析表單供海關及系統判讀業者是否正確填報報單號碼及數量，過程中倘發現業者有報單誤繕或其他申報錯誤情形，海關可及早通知業者更正報單。

關務署另外說明，新上線程式將重整之「檢驗、測試、整理、分類、分割、裝配、重裝」7種方式，依其重整前、後態樣，歸納為「重整一件貨物為多個貨物」、「重整多件貨物合為一貨物」及「重整前、後數量相同」3類項目，請業者於申辦重整前，務必詳讀填報說明，擇一正確填報。

