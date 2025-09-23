快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

臺南市展開明年度公告土地現值暨公告地價作業 連辦10場說明會

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台南市明年公告土地現值暨公告地價調整作業結果將於明年1月1日公告，為使市民朋友瞭解作業辦理情形，台南地局將自今年10月3日起至10月8日止，陸續於各地政事務所舉辦10場公開說明會。

台南市長黃偉哲表示，今年度截至7月止，國內經濟景氣信號分數為29分，自今年初開始總體經濟景氣呈現下滑趨勢，應是受到央行信用管制與國際政經不確定性因素影響，但本市近來持續推動各項開發建設及興闢公共設施，帶動地區發展熱絡。

例如安南區北安商業區市地重劃區已完工、南區喜樹灣裡市地重劃區即將完工，善化區興華市地重畫區亦開工動土；此外，本府持續推動社會住宅，仁德區「宜居仁愛」和永康區「宜居成功」已完成入住，打造安居樂業的生活環境。整體而言，本市具備良好基本面支撐，房地產市場仍值得期待。

地政局長陳淑美指出，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次；公告地價經申報後則為課徵地價稅之依據，每2年重新規定1次，按內政部函示，公告地價調整除了反應市場變動情形外，尚需考量「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等因素，市府將朝公平合理的方向審慎辦理，以平衡地方施政需要及民眾財稅負擔。

明年公告土地現值及公告地價調整說明會將向各界說明各行政區地價調查、區段劃分、地價估計作業情形及最近一期地價動態情況，並廣泛蒐集市民朋友及各界人士意見，作為本市地價及標準地價評議委員會評議時之參考，以期合理調整地價。

重劃區 景氣

延伸閱讀

英加澳葡承認巴勒斯坦國 回顧巴人推動建國歷史

新北板樹社宅撤案 國土署：併防洪開發留設5%社宅用地

彰化知名泳池家族爭產…4兄弟告老四「冒領大哥85萬」 法官判5月

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

相關新聞

5-6月期發票還有11張大獎未領 賦稅署提醒中獎人動作要快

今年7-8月期的統一發票將於25日（周四）開獎，財政部賦稅署官員說，5-6月期統一發票還有11張高額獎項發票未兌領，包括...

總統：明年四成民眾免繳綜所稅

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。...

稅局提點結婚首年須知 婚後合併報稅別漏配偶所得

婚後首次報稅，常有新人不慎申報錯誤。財政部台北國稅局表示，納稅人如果在課稅年度中結婚，隔年5月申報綜所稅時可選擇與配偶「...

房地遭法拍還債 仍要申報

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一...

颱風天出外勤 勞部六提醒

強颱樺加沙來勢洶洶，勞動部昨（22）日提醒雇主落實職安衛生設施規則相關規定，而針對從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險...

改裝車花費逾1.5萬須課貨物稅

財政部中區國稅局表示，汽車修理廠若對已繳貨物稅車輛改裝車身，應留意貨物稅規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。