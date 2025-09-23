聽新聞
5-6月期發票還有11張大獎未領 賦稅署提醒中獎人動作要快
今年7-8月期的統一發票將於25日（周四）開獎，財政部賦稅署官員說，5-6月期統一發票還有11張高額獎項發票未兌領，包括4張1000萬元獎項、3張200萬元獎項、以及4張100萬元獎項，提醒民眾記得在11月5日的期限前兌獎。
財稅官員指出，4張未兌領的千萬大獎發票分別是新北市永和區福和路121號的小七，花20元購買飲品等商品；台中市北屯區北屯路145號的順發3C量販店，購買物品150元；台中市北區中清路1段790號的振宇五金，花58元買東西；台南市後壁區新厝72號的全家，花45元購買飲品。
至於3張未兌領的200萬元獎項則是台北市萬華區峨眉街47號的美觀園，消費金額750元；新北市新店區北新路3段205-1號的小七，購買食品共75元；台南市南區金華路2段209、211、213號的101文具天堂，花30元買東西。
