快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

總統：明年四成民眾免繳綜所稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。他強調，經濟好、稅收增加，就要將人民照顧得更好。

賴總統近來出席各縣市行程時，多次提到減稅措施。他昨日前往嘉義市出席活動時，再次提到政府近年推動減稅成果。

財政部在2023年底時，公告2024年免稅額、標準扣除額等額度調高，2025年因消費者物價指數（CPI）漲幅未達標，免稅額、標扣額維持不變。

另外立法院2023年三讀通過所得稅法修正，將租金支出改列特別扣除額，額度提高至18萬元。

依調高後額度，如為單身租屋族，包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元，合計只要年收入不超過62.6萬元，可完全免繳綜所稅。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，根據試算，免稅額合計38.8萬元，夫妻標扣額為26.2萬元，薪資扣除額為43.6萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收164.1萬元以下就能免繳稅。

不只如此，因CPI漲幅將達標，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度預計都將調升，2027年5月報稅適用，減稅效果更加放大。

免稅額 薪資

延伸閱讀

與賴總統合影遭嘲諷 蘭陽女中學生提告網友

韓國現任與前任總統個資遭駭外洩 引發國安疑慮

【重磅快評】戰到底或卡到底 賴總統的「雙城奇謀」

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

相關新聞

總統：明年四成民眾免繳綜所稅

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。...

稅局提點結婚首年須知 婚後合併報稅別漏配偶所得

婚後首次報稅，常有新人不慎申報錯誤。財政部台北國稅局表示，納稅人如果在課稅年度中結婚，隔年5月申報綜所稅時可選擇與配偶「...

房地遭法拍還債 仍要申報

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一...

颱風天出外勤 勞部六提醒

強颱樺加沙來勢洶洶，勞動部昨（22）日提醒雇主落實職安衛生設施規則相關規定，而針對從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險...

改裝車花費逾1.5萬須課貨物稅

財政部中區國稅局表示，汽車修理廠若對已繳貨物稅車輛改裝車身，應留意貨物稅規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內...

房地合一稅2.0見效！短期交易占比創新低 長期持有成主流

永慶房產集團統計財政部「房地合一2.0」相關數據發現，「房地合一2.0」自2021年7月上路至2025年首季為止，遭到課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。