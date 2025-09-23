總統：明年四成民眾免繳綜所稅

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。他強調，經濟好、稅收增加，就要將人民照顧得更好。

賴總統近來出席各縣市行程時，多次提到減稅措施。他昨日前往嘉義市出席活動時，再次提到政府近年推動減稅成果。

財政部在2023年底時，公告2024年免稅額、標準扣除額等額度調高，2025年因消費者物價指數（CPI）漲幅未達標，免稅額、標扣額維持不變。

另外立法院2023年三讀通過所得稅法修正，將租金支出改列特別扣除額，額度提高至18萬元。

依調高後額度，如為單身租屋族，包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元，合計只要年收入不超過62.6萬元，可完全免繳綜所稅。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，根據試算，免稅額合計38.8萬元，夫妻標扣額為26.2萬元，薪資扣除額為43.6萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收164.1萬元以下就能免繳稅。

不只如此，因CPI漲幅將達標，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度預計都將調升，2027年5月報稅適用，減稅效果更加放大。