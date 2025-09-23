稅局提點結婚首年須知 婚後合併報稅別漏配偶所得

婚後首次報稅，常有新人不慎申報錯誤。財政部台北國稅局表示，納稅人如果在課稅年度中結婚，隔年5月申報綜所稅時可選擇與配偶「合併」或「分開」申報，若選擇合併，系統不會自動匯入配偶所得資料，必須由申報人自行輸入，或經由配偶完成身分認證後，才會帶入資料。

台北國稅局指出，《所得稅法》規定，納稅人結婚第一年，可自行選擇與配偶合併或分開申報綜所稅；然而，報稅系統在設計上，雖婚姻狀態有異動，但並不會自動合併雙方所得，因此仍必須由納稅人確認並正確填報，如果只輸入配偶基本資料，卻未將配偶所得金額輸入或匯入，會導致漏報，依法須補稅並受罰。

新人首次合併報稅重點

舉例來說，大華（化名）在2023年間結婚，2024年5月申報年度綜所稅時，選擇與配偶合併申報，卻沒有輸入配偶72萬餘元的薪資所得，經稽徵機關查核後，除要求補稅3萬餘元外，還加處罰鍰4,000餘元。

大華不服，向稅局申請復查，理由是「第一次合併申報，以為系統會自動帶入配偶所得，並無逃漏稅意圖」，不過，國稅局審查後認為，報稅系統在下載所得及扣除額時，其實就會跳出紅字指出，「您與配偶於課稅年度結婚或離婚，所得及扣除額資料分開提供。」

同時，當大華自行輸入配偶基本資料並勾選結婚狀態時，系統也顯示「填寫配偶資料即為合併申報，配偶所得亦應匯入申報」等提示文字。因此，大華未核對申報內容就送出，仍屬「應注意、能注意而未注意」的過失，依法裁處罰鍰，並駁回其復查申請。

國稅局提醒，結婚或離婚屬於影響報稅方式的重要因素，納稅人務必注意，雖然報稅系統會提供操作提醒，但最終仍要由申報人負責核對，確認所有所得、扣除額與基本資料是否完整正確，尤其是首次辦理合併申報的新人，千萬不要以為「系統會自動處理」，否則一旦漏報，不僅需要補稅，還要額外支付罰鍰。

國稅局建議，如果發現確實有漏報情形，應儘速向稽徵機關辦理補申報，自行更正後補繳稅款，往往能減輕處罰幅度。