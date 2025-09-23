房地遭法拍還債 仍要申報

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一稅，若漏未申報，可能將面臨國稅局裁罰。

中區國稅局表示，房地合一稅自2016年1月1日起施行，個人名下房屋、土地被法院強制執行拍賣，仍屬所得稅法規定的課稅範圍，無論是否所有權人實際獲得拍賣價款，都應在拍定人領得權利移轉證書日次日起30日內，主動報繳房地合一稅。

國稅局日前查獲一案，張小姐（化名）名下於2016年1月1日後取得的房地遭法院拍賣，卻未依規定申報房地合一稅。國稅局依查得資料，核定課稅所得760萬元，因張小姐持有超過五年未逾十年，依照適用稅率20％，核定補徵稅額152萬元。

張小姐向稅局表示，因積欠債務導致房地被拍賣，拍定價金清償分配給債權人後已無餘額，並未實際獲得拍賣價款，以為不須申報。

但國稅局強調，房地合一稅是採自行申報制，不論有無應納稅額，納稅人都應在規定期限內向戶籍所在地國稅局辦理申報，且法院拍定價金經執行分配後，尚不足清償張小姐個人債務所致，並非無交易所得。因此除補稅外，國稅局也處以罰鍰。

中區國稅局提醒，個人交易屬房地合一課徵所得稅課稅範圍的房地，不論有無應納稅額，都應主動辦理房地交易所得稅申報。如有漏未申報情形，應儘速在稽徵機關查獲前自動補報，若有應納稅額應加計利息自動補繳，以免受罰。