快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

房地遭法拍還債 仍要申報

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一稅，若漏未申報，可能將面臨國稅局裁罰。

中區國稅局表示，房地合一稅自2016年1月1日起施行，個人名下房屋、土地被法院強制執行拍賣，仍屬所得稅法規定的課稅範圍，無論是否所有權人實際獲得拍賣價款，都應在拍定人領得權利移轉證書日次日起30日內，主動報繳房地合一稅。

國稅局日前查獲一案，張小姐（化名）名下於2016年1月1日後取得的房地遭法院拍賣，卻未依規定申報房地合一稅。國稅局依查得資料，核定課稅所得760萬元，因張小姐持有超過五年未逾十年，依照適用稅率20％，核定補徵稅額152萬元。

張小姐向稅局表示，因積欠債務導致房地被拍賣，拍定價金清償分配給債權人後已無餘額，並未實際獲得拍賣價款，以為不須申報。

但國稅局強調，房地合一稅是採自行申報制，不論有無應納稅額，納稅人都應在規定期限內向戶籍所在地國稅局辦理申報，且法院拍定價金經執行分配後，尚不足清償張小姐個人債務所致，並非無交易所得。因此除補稅外，國稅局也處以罰鍰。

中區國稅局提醒，個人交易屬房地合一課徵所得稅課稅範圍的房地，不論有無應納稅額，都應主動辦理房地交易所得稅申報。如有漏未申報情形，應儘速在稽徵機關查獲前自動補報，若有應納稅額應加計利息自動補繳，以免受罰。

房地合一稅 國稅局 所得稅

延伸閱讀

辯稱健保卡資料報稅沒用 國稅局揪個人海外所得照罰

林佳龍前秘書被控幫節稅討200萬涉詐欺 獲判無罪理由曝

企業申報房地稅 釐清成本

外商經營四業務 簡化計稅

相關新聞

總統：明年四成民眾免繳綜所稅

賴清德總統昨（22）日表示，明年5月報稅時，約有四成至五成民眾免繳稅，例如年所得低於62.6萬元的單身租屋族就不用繳稅。...

稅局提點結婚首年須知 婚後合併報稅別漏配偶所得

婚後首次報稅，常有新人不慎申報錯誤。財政部台北國稅局表示，納稅人如果在課稅年度中結婚，隔年5月申報綜所稅時可選擇與配偶「...

房地遭法拍還債 仍要申報

財政部中區國稅局表示，個人房地遭法院拍賣，如屬房地合一課徵所得稅範圍，無論是否獲得拍賣價款，都應主動向國稅局申報房地合一...

颱風天出外勤 勞部六提醒

強颱樺加沙來勢洶洶，勞動部昨（22）日提醒雇主落實職安衛生設施規則相關規定，而針對從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險...

改裝車花費逾1.5萬須課貨物稅

財政部中區國稅局表示，汽車修理廠若對已繳貨物稅車輛改裝車身，應留意貨物稅規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內...

房地合一稅2.0見效！短期交易占比創新低 長期持有成主流

永慶房產集團統計財政部「房地合一2.0」相關數據發現，「房地合一2.0」自2021年7月上路至2025年首季為止，遭到課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。