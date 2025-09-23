快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

強颱樺加沙來勢洶洶，勞動部昨（22）日提醒雇主落實職安衛生設施規則相關規定，而針對從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部也對雇主提出六大提醒。

首先，雇主應依規定備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工安全執行工作；第二，鄰近河川、水域或土石流易發區的工作，須設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序。

第三，營造工地與廣告設施應檢查施工架及圍籬是否穩固，避免因支撐基座下沉、繫牆桿鬆脫或帆布受風而造成倒塌，位於交通要道或捷運周邊工地更需確保高處物料牢固固定。

第四，針對塔吊作業，雇主應加強塔柱固定，並停妥吊鉤及伸臂，風速超過每秒16公尺時須全面停用；第五，外送服務業者應提供必要安全防護，並確認已投保相關保險，地方政府若宣布停班，不可強迫外送員冒險出勤。

第六、颱風過後，河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等均屬高風險作業，雇主應妥善防範溺水、墜落、漏電等危害。

勞動部重申，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

颱風天出外勤 勞部六提醒

