改裝車花費逾1.5萬須課貨物稅
財政部中區國稅局表示，汽車修理廠若對已繳貨物稅車輛改裝車身，應留意貨物稅規定，只要是在新領牌照登記日前，或登記日後一年內進行改裝，且改裝車身貨物稅完稅價格超過1.5萬元，就屬於「產製」行為，應課徵貨物稅。
中區國稅局表示，依財政部解釋令，汽車修理廠對已稅車輛、已稅底盤或車身改加裝，必須向所在地主管稽徵機關辦理貨物稅廠商登記，並採逐件申報方式繳納貨物稅。如果是在新車領牌前改裝，應就含改裝部分的整車價格課稅；若是在領牌日起一年內改裝且金額達1.5萬元以上，也應就改裝部分繳納貨物稅。
