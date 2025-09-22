房地合一稅2.0見效！短期交易占比創新低 長期持有成主流

永慶房產集團統計財政部「房地合一2.0」相關數據發現，「房地合一2.0」自2021年7月上路至2025年首季為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積9.4萬件，不過最新的2025年第1季數據顯示，2年內遭課徵45%重稅的短期交易占比已降至13.8%，寫「房地合一2.0」上路以來的新低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部資料統計，自2021年7月「房地合一2.0」上路之後，持有二年內短期交易遭課徵45%稅率件數依舊持續增長。反映短期買賣交易仍然活躍。不過隨著時間推移，從2022年開始，內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，及2023年《平均地權條例》正式修法上路後，短期交易占比開始出現減少。

從「房地合一2.0」上路以來，數據顯示，2年內短期交易占比從2021年第3季的26.1%減少至2023年的19.8%，2025年第1季短期交易占比更是降至13.8%，有逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場。

相較之下，20%稅率件數卻呈現明顯攀升。自「房地合一2.0」上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2021年第3季的21.8%大增至最新2025年第1季的42.3%，占比突破四成，成為市場交易主流。

陳金萍表示，「房地合一2.0」修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻，有效抑制短期炒作交易的風氣。

陳金萍分析，從數據顯示，政策上路後，短期交易45%的占比的確有減少，而5~10年的交易占比則明顯增加，意味著在此政策修法後，屋主的房屋持有年限拉長，市場轉趨走向「長期持有為主」，的確有達成抑制短期炒作交易的成效。