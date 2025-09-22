快訊

房仲：房地合一稅2.0阻投資客 45%高稅短期交易探低

中央社／ 台北22日電
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

永慶房屋統計財政部相關數據，「房地合一稅2.0」自2021年7月上路至今年第1季為止，被課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積9.4萬件；不過最新數據顯示，2年內被課徵45%短期交易占比已降至13.8%，創房地合一稅2.0上路以來的新低，顯示政策嚇阻下，投資客漸淡出市場。

永慶房屋研展中心副理陳金萍今天透過新聞稿指出，根據財政部資料統計，2021年7月房地合一稅2.0上路後，持有2年內短期交易遭課徵45%稅率件數依舊持續增長，反映短期買賣交易仍活躍；不過2022年起內政部提出「平均地權條例」修正草案，對投機客產生嚇阻作用，及2023年平均地權條例修法上路後，短期交易占比開始出現減少。

永慶房屋觀察數據，從2021年房地合一稅2.0上路以來，2年內短期交易遭課徵45%稅率的占比，從2021年第3季26.1%，至2023年減少至19.8%；2025年第1季短期交易占比更是降至13.8%，有逐年遞減趨勢，顯示投機客淡出市場。

相較之下，20%稅率件數卻明顯攀升，自房地合一稅2.0上路後，持有5至10年課徵20%的買賣交易占比，從2021年第3季21.8%大增至最新2025年第1季42.3%，占比突破4成，成市場交易主流。

陳金萍表示，房地合一2.0修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻，有效抑制短期炒作交易的風氣。

陳金萍說，從數據顯示，短期交易45%的占比的確有減少，而5至10年交易占比則有明顯增加，也就是在此政策修法後，持有年限拉長，市場將更加走向「長期持有為主」，的確有達成抑制短期炒作交易的成效。

