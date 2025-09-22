賴總統提月入5萬免稅 立委：該制度2024年報稅就有

賴清德總統21日出席活動時宣傳政策「明年月入5萬者免稅」，引起外界關注。對此，立委許宇甄22日表示，月入5萬免稅的制度從2024年報稅就有，並非賴總統所謂的新政策。

許宇甄指出，事實上，今年單身族的免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租屋特別扣除額18萬元，合計已有62.6萬元完全免稅。月入5萬免稅的制度從2024年報稅就有，並非賴總統所謂的新政策。

許宇甄表示，台灣的稅制結構極度不均，依據財政部的資料顯示，2023年綜所稅申報戶約688.3萬戶，其中43.8%不用繳稅，而所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額等）500萬元以上約有6.4萬戶、占0.93%，合計應納稅額（加計股利所得分開計稅）為2079億元、占43.3%，等於不到1%富人繳了逾四成綜所稅。

許宇甄續道，而有近一半的申報戶甚至連起徵標準都沒能達到，這反映出多數國人收入偏低。更代表現在社會上真正的問題不是能不能免稅，而是「大多數人根本賺得不夠多，連起徵標準都達不到」。在低薪困境與物價高漲的壓力下，民眾真正需要的是改善薪資結構、降低生活成本。

許宇甄強調，事實上，生活中隨處可見政府政策導致的沉重壓力。例如：電價不斷上漲、食物及房租價格飆升，這些才是壓垮基層家庭的真相。當政府一方面放任通膨、錯誤能源政策與高關稅衝擊勞工，另一方面卻拿既有免稅門檻來宣傳，這是對人民的二度傷害。

許宇甄認為，政府更應正視台灣結構性的經濟問題，如何讓年輕人擺脫低薪？如何降低人民居住成本？如何建立合理的稅收分配與社會安全網？這些才是真正的施政重點。要人民過好生活，不是靠免稅門檻的數字遊戲，而是靠真正的經濟改革與公平政策。