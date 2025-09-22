辯稱健保卡資料報稅沒用 國稅局揪個人海外所得照罰

財政部北區國稅局表示，依所得基本稅額條例規定，同一申報戶的納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬全年的海外所得合計數達100萬元以上，應全數併計個人基本所得額，又113年度個人基本所得額超過750萬元，應依規定計算、申報及繳納稅款。

北區國稅局舉例，陳先生（化名）113年度因漏報在海外取得的營利及財產交易所得計1,000萬餘元，經查獲補徵稅款及處罰，但陳先生認為他是利用健保卡在網路下載所得資料並完成申報，漏報是因為稅局提供資料不全、不應受罰。

但國稅局認為陳先生確實取得該筆海外所得，金融機構也寄發通知單，基於所得稅採自行申報制，既有所得，如不清楚獲利狀況，亦應主動查詢並據實申報，予以駁回復查申請。

北區國稅局解釋，海外所得非屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，民眾在報稅期間利用電子憑證下載或至國稅局查調的所得資料，是提供參考，如尚有其他所得，仍應據實辦理申報。

北區國稅局特別提醒，民眾投資海外基金等標的如有獲利，卻漏未申報基本所得額及繳納基本稅額，依稅捐稽徵法規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向所轄稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可加息免罰。