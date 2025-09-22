快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

辯稱健保卡資料報稅沒用 國稅局揪個人海外所得照罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

財政部北區國稅局表示，依所得基本稅額條例規定，同一申報戶的納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬全年的海外所得合計數達100萬元以上，應全數併計個人基本所得額，又113年度個人基本所得額超過750萬元，應依規定計算、申報及繳納稅款。

北區國稅局舉例，陳先生（化名）113年度因漏報在海外取得的營利及財產交易所得計1,000萬餘元，經查獲補徵稅款及處罰，但陳先生認為他是利用健保卡在網路下載所得資料並完成申報，漏報是因為稅局提供資料不全、不應受罰。

但國稅局認為陳先生確實取得該筆海外所得，金融機構也寄發通知單，基於所得稅採自行申報制，既有所得，如不清楚獲利狀況，亦應主動查詢並據實申報，予以駁回復查申請。

北區國稅局解釋，海外所得非屬稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，民眾在報稅期間利用電子憑證下載或至國稅局查調的所得資料，是提供參考，如尚有其他所得，仍應據實辦理申報。

北區國稅局特別提醒，民眾投資海外基金等標的如有獲利，卻漏未申報基本所得額及繳納基本稅額，依稅捐稽徵法規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向所轄稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可加息免罰。

延伸閱讀

林佳龍前秘書被控幫節稅討200萬涉詐欺 獲判無罪理由曝

企業申報房地稅 釐清成本

外商經營四業務 簡化計稅

林業保育署台中分署辦捐血活動 將送黃喉貂布偶等特別禮

相關新聞

賴總統提月入5萬免稅 立委：該制度2024年報稅就有

賴清德總統21日出席活動時宣傳政策「明年月入5萬者免稅」，引起外界關注。對此，立委許宇甄22日表示，月入5萬免稅的制度從...

辯稱健保卡資料報稅沒用 國稅局揪個人海外所得照罰

財政部北區國稅局表示，依所得基本稅額條例規定，同一申報戶的納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬全年的海外所得合計數達100萬...

投資客不玩了！ 房地合一「短期交易」創新低

永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據發現，房地合一2.0上路至今，課徵45%重稅的短期交易案件已累積9.4萬件，...

不少企業會購車或租車供主管使用 五情況不能抵稅

不少企業會購車或租車供主管使用，財政部高雄國稅局提醒，公司買下非供銷售或提供勞務使用的九人座以下乘人小客車，進項稅額不得...

委外研發 有條件適用優稅

產創條例提供研發支出投資抵減優惠，財政部北區國稅局提醒，企業應以建立「自主研發能力」為原則，但部分委外研發支出如為必要且...

新聞中的法律／台商投資大陸 留意兩岸稅制

中國大陸財政部、稅務總局與商務部今年聯合發布新的稅務優惠政策，針對境外投資人將分配到的盈餘再投資於大陸境內企業，除了原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。