投資客不玩了！ 房地合一「短期交易」創新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房地合一2.0上路後，課徵45%稅率的房市短期交易占比已有明顯下降。房市示意圖／永慶房屋提供
房地合一2.0上路後，課徵45%稅率的房市短期交易占比已有明顯下降。房市示意圖／永慶房屋提供

永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據發現，房地合一2.0上路至今，課徵45%重稅的短期交易案件已累積9.4萬件，不過最新數據顯示，2年內交易、課徵45%重稅占比已降至13.8%，創房地合一2.0上路以來的新低。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部資料統計，自2021年7月房地合一2.0上路之後，持有二年內短期交易遭課徵45%稅率件數依舊持續增長，反映短期買賣交易仍然活躍。

不過隨著時間推移，從2022年開始，內政部提出《平均地權條例》修正草案，對投機客產生嚇阻作用，及2023年平均地權條例正式修法上路後，短期交易占比開始出現減少。

從房地合一2.0上路以來，數據顯示，2年內短期交易占比從2021年第三季的26.1%減少至2023年的19.8%，2025年第一季短期交易占比更是降至13.8%，有逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場。

相較之下，20%稅率件數卻呈現明顯攀升。自房地合一2.0上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2021年第三季的21.8%大增至最新2025年第一季的42.3%，占比突破四成，成為市場交易主流。

陳金萍表示，房地合一2.0修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻，有效抑制短期炒作交易的風氣。

數據顯示，短期交易45%的占比的確有減少，而5~10年的交易占比則是有明顯增加，意味著在此政策修法後，持有年限拉長，市場將更加走向「長期持有為主」，的確有達成抑制短期炒作交易的成效。

房地合一2.0上路後應納件數與占比。資料來源：業者提供
房地合一2.0上路後應納件數與占比。資料來源：業者提供

