新聞中的法律／台商投資大陸 留意兩岸稅制

中國大陸財政部、稅務總局與商務部今年聯合發布新的稅務優惠政策，針對境外投資人將分配到的盈餘再投資於大陸境內企業，除了原本「遞延課稅」措施外，又新增「稅額抵免」優惠，等於是「雙重減稅」，積極吸引資金留在大陸。

不過，當台商透過境外公司間接投資時，情況就複雜許多，若同時考量台灣已經上路的CFC（受控外國企業）制度，操作不慎，可能會發生同一筆盈餘被兩岸稅法重複課稅。政策設計初衷是鼓勵再投資，但實際效果卻必須仔細評估，否則容易高估減稅利益。

境外投資人若要享有遞延課稅需滿足三條件，一是資金須來自中國大陸公司實際分配的股息或紅利，二是再投資方式必須是增資、新設公司或向非關聯企業收購股權，三是資金須直接劃轉到新投資標的，三條件缺一不可。

至於今年新增的稅額抵免，又加上兩項新限制，還需要投資標的企業屬於「鼓勵外商投資產業目錄」中的產業，同時投資期間須落在2025年1月至2028年12月，且持有至少五年。 也就是說，投資人只有同時符合五個要件，才可以在大陸享有遞延課稅、稅額抵免雙重優惠。

台商布局大陸市場時，經常不是直接投資，而是透過境外控股公司，例如BVI或開曼等地設立公司，再由這些公司去持有中國大陸子公司。

舉例來說，BVI公司收到大陸子公司分配的100元盈餘，並將這100元再投入大陸子公司，按政策規定，本來應繳的10元大陸預提稅可暫時免繳，還能享有10元的抵免額，看起來就像是拿到兩份優惠。

然而根據台灣CFC制度，BVI公司雖設在境外，但仍會被認定是台灣母公司的受控外國企業，台灣母公司必須即時針對這100元盈餘認列營所稅20元，換句話說，當大陸的稅延後繳納時，台灣的稅卻已經先落袋，等於提前繳了一筆。

最關鍵問題在於時間。政策規定，如果在五年內BVI公司收回投資，並把這筆錢分回台灣母公司，那麼之前遞延繳納的大陸預提稅補上之後，台灣公司還可以申請退還相應的稅，雖然過程有先繳後退，但最終不至於發生重複課稅。

可是一旦超過五年，情況就有所不同，若BVI公司在第六年才收回投資，台灣公司便無法再申請退還先前認列的營所稅，等於大陸和台灣兩邊都繳稅，結果反而比沒有優惠還吃虧，在實務操作中尤其需要注意。

除了稅負計算，還有合規程序上的要求。台商如果要進行這類再投資，仍需依規定向投審司申報，值得注意的是，大陸盈餘再投資並不會被計入台灣的對陸投資累計金額，因此在總額度上不會造成額外壓力，這一點算是政策上的配套考量。

另一方面，若台商持有的大陸公司剛好屬於鼓勵外商投資目錄中的產業，那麼將來退出或轉讓股權時，新投資人也可適用這些稅務優惠，不只是原始投資人受惠，接手買方也能延續優惠效果。

在台商家族企業案例中，股權傳承往往同時涉及台灣與大陸兩地稅法，一旦錯估規劃，可能會導致重複繳稅或財富流失。尤其當下一代接手時，若只看到大陸端減稅政策，卻忽略台灣CFC規範，容易在幾年後出現難以挽回的稅務負擔。（本文由勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻口述，記者胡順惠整理）