關鍵物資降稅 有望延長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

關鍵原物料稅負減徵措施將於9月底屆期，據悉，行政院副院長鄭麗君將於下周二（23日）召開穩定物價小組會議，討論是否延長減稅措施。雖物價漲幅趨緩，但考量關稅衝擊尚未明朗，會中可望朝延長一季至年底的方向討論，不過仍待會中拍板。

中秋節即將到來，會中也將關注農漁畜產品、月餅、禮盒等應節商品價格變動，並請相關單位密切監控。

行政院為穩定物價，在2021年祭出關鍵原物料降稅措施，屆期後持續延長實施，已邁入第15波延長，期限至今年9月底，行政院穩定物價小組將於中秋節前開會，討論是否啟動第16波減徵措施。

目前減徵項目包括進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；免徵小麥關稅；奶油、無水奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；另外汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

行政院每月皆召開一次穩定物價小組會議，緊盯國內外物價情勢。政院先前指出，國際農工原物料價格持續回穩，惟考量國內外食費、食物類價格漲幅仍相對偏高，為維持民生物價穩定，加以須關注國際經貿情勢變化，因此當時決議要延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底。

主計總處統計，CPI年增率已連四月低於2%通膨警戒線，不過今年受到美國對等關稅影響，目前台美談判尚未有最終結果，後續衝擊有多大尚未可知，因此評估關鍵原物料稅負減徵措施，再度延長至年底的機率偏高。

另外中秋節將至，穩定物價小組會議也將盤點相關民生物資價格。根據往例，因中秋節國人習慣團圓烤肉、吃柚子，產品需求預計會增加，會中將請農業部關注價格變化。

