企業申報房地稅 釐清成本

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，營利事業出售多筆適用房地合一稅的房屋或土地時，相關成本與費用必須正確歸屬到各筆交易，若計算錯誤，不僅可能適用錯誤稅率，還會面臨補稅與爭議，影響自身權益。

國稅局指出，依《所得稅法》規定，營利事業出售2016年1月1日以後取得的房屋、土地，其交易所得計算方式為，出售收入減除成本、費用或損失後餘額即為所得額。

至於依《土地稅法》繳納的土地增值稅，除屬未自交易所得扣除的土地漲價總數額部分外，不得列為成本。所得額計算完成後，需依持有期間長短，分別適用45%或20%的稅率，再合併申報繳納。

舉例來說，某不動產開發公司在2023年營所稅結算申報中，出售六筆自行興建完成後第一次移轉房地，合計認列交易淨損失4,000萬元，並自所得額中扣除，申報課稅所得為負9,000萬元；另出售三筆於2022年購置的房地，合計認列所得1,600萬元，因持有期間未滿兩年，依45%稅率計算應納稅額720萬元。

國稅局查核後發現，公司有一筆200萬元的裝潢成本誤列於購置房地，實際上應歸屬於自建房地，重新計算後，六筆自建房地損失應為4,200萬元，課稅所得為負9,200萬元；三筆購置房地所得則應為1,800萬元，應繳稅額810萬元，最終比原先申報增加90萬元，遭補稅。

國稅局強調，房地合一稅採「分開計算、合併申報」制度，營利事業同時出售多筆房地時，必須依持有期間及性質分別計算，並且正確歸屬成本與費用，若有錯置，不僅會影響所得額，也會衍生補稅問題。

國稅局呼籲，企業在處理房地合一稅申報時務必謹慎，必要時可尋求專業會計師協助，確保計算正確，避免因申報錯誤增加稅務風險。

國稅局 房地合一稅

延伸閱讀

花蓮豐濱釀酒廠案土地問題卡關 議會裁定延後審

獨／堪比扁案！利用「賭王」何鴻燊身邊人買最貴停車場 鄧文聰判26年

嘉市勞工育樂中心擬處分標售引發熱議 勞工團體盼遷建新址

外商經營四業務 簡化計稅

相關新聞

未分配盈餘投資抵稅 有條件

公司以未分配盈餘從事實質投資，符合條件可適用《產業創新條例》租稅優惠，財政部中區國稅局提醒，企業適用這項租稅優惠，前提是...

企業申報房地稅 釐清成本

財政部台北國稅局表示，營利事業出售多筆適用房地合一稅的房屋或土地時，相關成本與費用必須正確歸屬到各筆交易，若計算錯誤，不...

綠能、數位建設享促參優稅

配合促參法修正，財政部近日預告促參重大公共建設範圍修正草案，新增綠能設施、數位建設、影視音設施等三大類別。被列入重大建設...

遺贈取得房屋 免繳契稅

雲林縣稅務局表示，民眾因為受遺贈或繼承取得房屋，免申報契稅。

關鍵物資降稅 有望延長

關鍵原物料稅負減徵措施將於9月底屆期，據悉，行政院副院長鄭麗君將於下周二（23日）召開穩定物價小組會議，討論是否延長減稅...

國庫署：前8月民眾捐國庫逾55萬元 年減33.7%

根據財政部國庫署最新統計，今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元、年減2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。