企業申報房地稅 釐清成本

財政部台北國稅局表示，營利事業出售多筆適用房地合一稅的房屋或土地時，相關成本與費用必須正確歸屬到各筆交易，若計算錯誤，不僅可能適用錯誤稅率，還會面臨補稅與爭議，影響自身權益。

國稅局指出，依《所得稅法》規定，營利事業出售2016年1月1日以後取得的房屋、土地，其交易所得計算方式為，出售收入減除成本、費用或損失後餘額即為所得額。

至於依《土地稅法》繳納的土地增值稅，除屬未自交易所得扣除的土地漲價總數額部分外，不得列為成本。所得額計算完成後，需依持有期間長短，分別適用45%或20%的稅率，再合併申報繳納。

舉例來說，某不動產開發公司在2023年營所稅結算申報中，出售六筆自行興建完成後第一次移轉房地，合計認列交易淨損失4,000萬元，並自所得額中扣除，申報課稅所得為負9,000萬元；另出售三筆於2022年購置的房地，合計認列所得1,600萬元，因持有期間未滿兩年，依45%稅率計算應納稅額720萬元。

國稅局查核後發現，公司有一筆200萬元的裝潢成本誤列於購置房地，實際上應歸屬於自建房地，重新計算後，六筆自建房地損失應為4,200萬元，課稅所得為負9,200萬元；三筆購置房地所得則應為1,800萬元，應繳稅額810萬元，最終比原先申報增加90萬元，遭補稅。

國稅局強調，房地合一稅採「分開計算、合併申報」制度，營利事業同時出售多筆房地時，必須依持有期間及性質分別計算，並且正確歸屬成本與費用，若有錯置，不僅會影響所得額，也會衍生補稅問題。

國稅局呼籲，企業在處理房地合一稅申報時務必謹慎，必要時可尋求專業會計師協助，確保計算正確，避免因申報錯誤增加稅務風險。