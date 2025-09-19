未分配盈餘投資抵稅 有條件

公司以未分配盈餘從事實質投資，符合條件可適用《產業創新條例》租稅優惠，財政部中區國稅局提醒，企業適用這項租稅優惠，前提是投資項目必須是「自用」，否則將會被剔除。

《產業創新條例》第23條之3規定，公司或有限合夥事業若將盈餘用於興建或購置自用建築物、軟硬體設備或技術，且達一定金額（100萬元以上），可列為未分配盈餘的減除項目。

舉例來說，甲公司主張以盈餘向境外廠商購置設備，並列報為未分配盈餘的減除項目，然而經查核發現，甲公司未能提出進口報單等證明文件，其訂購單的送貨地址也屬於境外子公司，而非甲公司自有或承租的營業場所。

也就是說，該筆設備實際上是提供境外子公司使用，並未用於甲公司本業或附屬業務，因此不符規定，遭剔除並補徵相關稅額。

國稅局官員解釋，這項租稅優惠的設計初衷，在於鼓勵企業將盈餘留在國內，投入產能升級與技術創新，以提升產品或服務品質，若企業只是透過帳面操作，把盈餘轉移到境外或他處，已偏離政策目的，企業必須確保投資設備或建築物確實用於國內自家生產或營業，否則將面臨補稅處分。

另外就算投資項目順利列報為減除，後續使用也必須謹慎。官員提醒，倘若企業在三年內將列報項目轉借、出租、轉售、退貨，或變更用途為非自用，例如轉讓給關係企業或改作投資理財，國稅局將追繳原已減除或退還稅款，並加計利息徵收，因此企業在規劃投資時，必須事前評估長期用途，避免日後調整方向導致稅務成本增加。

國稅局提醒，申報時必須具備完整的佐證文件，例如進口設備要有報單及關稅憑證，國內建置須提供契約、發票與驗收資料，文件不齊全，即使確實有投資行為，也可能因查核無法認定而被剔除。