遺贈取得房屋 免繳契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

雲林縣稅務局表示，民眾因為受遺贈或繼承取得房屋，免申報契稅。

近來有民眾向稅務局詢問，父親年初過去，小孩取得爺爺遺贈房屋，是否要課契稅？

稅務局表示，契稅課徵範圍主要針對「不動產買賣、承典、交換、贈與、分割」或「因占有而取得所有權」等情形，至於繼承或遺贈取得，並不屬於契稅課稅範疇，納稅人無需再辦理契稅申報。

稅務局提醒，遺贈或繼承取得房屋所有權，已依規定課徵遺產稅，為避免就同一移轉財產行為重複課徵，免再報繳契稅。

不過稅務局也提醒，如果是透過贈與取得，就屬於契稅課稅範圍，納稅義務人是受贈人，此時就要記得報繳契稅，且即使是夫妻之間相互贈與，雖免徵贈與稅，但卻需要課徵契稅，是納稅人常會忽略的地方。

稅務局指出，有別於一般買賣、贈與房屋須繳納契稅，繼承與遺贈不需要繳納契稅，民眾可多加留意。

遺產稅 贈與稅

