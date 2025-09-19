綠能、數位建設享促參優稅
配合促參法修正，財政部近日預告促參重大公共建設範圍修正草案，新增綠能設施、數位建設、影視音設施等三大類別。被列入重大建設，如符合相對應條件，則可適用促參法所提供的租稅優惠，例如最長五年免納營所稅、進口興建所需機具免關稅等。
至於綠能設施、數位建設、影視音設備符合重大公共建設的門檻，後續則交由目的事業主管機關訂定。
財政部表示，此次修正促參法重大公共建設範圍，主要調整建設類別名稱、範圍及定義，其中長照機構從原本屬於社福設施，轉列在衛生福利及醫療設施，實質上符合重大公建的門檻不變。
長照機構要認定為重大公共建設，包括投資總額須達3.5億元以上、設立床位數100人以上、樓地板面積達2,700平方公尺以上、每人配置面積不得少於27平方公尺，並需保留至少三成床位提供給經濟或社會弱勢。
