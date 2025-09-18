國庫署：前8月民眾捐國庫逾55萬元 年減33.7%

根據財政部國庫署最新統計，今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元、年減28萬2770元或33.7%，與去年同期相較，捐款件數及總金額均減少。

民眾捐款給國家可分為「指定用途」與「未指定用途」，若屬於指定用途捐款，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用；未指定用途捐款全數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，國庫署副署長馬小惠說明，今年截至8月底各界主動捐贈未指定用途款項予國庫共計37筆，捐款總金額55萬7121元，最大筆的捐款金額為10萬元，相較於2024年同期，捐款件數少18件，總金額減少28萬2770元。

國庫署官員補充，近10年總捐款金額最低者為2018年，該年度捐款件數僅43筆、總金額為37萬元。

馬小惠表示，為方便民眾瞭解捐款國庫辦理方式，國庫署網站提供相關作業說明及書表填寫範例，以利外界參考運用，並誠摯感謝所有捐款人對政府施政的支持與信任。