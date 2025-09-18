快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

國庫署：前8月民眾捐國庫逾55萬元 年減33.7%

中央社／ 台北18日電
國庫署最新統計今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元。聯合報系資料照片
國庫署最新統計今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元。聯合報系資料照片

根據財政部國庫署最新統計，今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元、年減28萬2770元或33.7%，與去年同期相較，捐款件數及總金額均減少。

民眾捐款給國家可分為「指定用途」與「未指定用途」，若屬於指定用途捐款，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用；未指定用途捐款全數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，國庫署副署長馬小惠說明，今年截至8月底各界主動捐贈未指定用途款項予國庫共計37筆，捐款總金額55萬7121元，最大筆的捐款金額為10萬元，相較於2024年同期，捐款件數少18件，總金額減少28萬2770元。

國庫署官員補充，近10年總捐款金額最低者為2018年，該年度捐款件數僅43筆、總金額為37萬元。

馬小惠表示，為方便民眾瞭解捐款國庫辦理方式，國庫署網站提供相關作業說明及書表填寫範例，以利外界參考運用，並誠摯感謝所有捐款人對政府施政的支持與信任。

捐款 國庫署

延伸閱讀

散戶信心風向球 8月證券劃撥餘額突破3.8兆元、再寫歷史新高

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

訪日外國人創史上8月新高紀錄 林氏璧：台灣62萬人次再創單月新高

釋昭慧號召拒領1萬元！林思銘：出家人要六根清淨「少碰政治」

相關新聞

國庫署：前8月民眾捐國庫逾55萬元 年減33.7%

根據財政部國庫署最新統計，今年前8月民間主動捐贈國庫未指定用途款項共計37筆，捐款總金額達新台幣55萬7121元、年減2...

電動車稅賦優惠再延長5年 財政部拚年底前完成修法

行政院18日院會通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，確定電動車減免貨物稅與使用牌照稅政策再延長五年，至2030...

政院拍板！電動車免徵牌照稅、貨物稅再延長至2030年底

行政院會今天拍板「貨物稅條例」與「使用牌照稅法」修正草案，延長電動車貨物稅及牌照稅減免優惠5年，至2030年12月31日...

上市櫃協會永續新趨勢論壇／企業反漂綠 要有效管理風險

台灣上市櫃公司協會15日與KPMG安侯建業聯合會計師事務所共同舉辦《2025永續報導新趨勢論壇》，交流國際與台灣永續報導...

外商經營四業務 簡化計稅

財政部台北國稅局提醒，境外公司在台經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務、出租機器設備等四種業務，因成本與費用分攤計算...

土增稅優惠 留意子女年齡

台中市稅務局提醒，民眾在申請土增稅「一生一屋」優惠時，應特別注意成年年齡修正，自2023年起，我國成年年齡已由20歲下修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。