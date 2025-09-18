電動車稅賦優惠再延長5年 財政部拚年底前完成修法

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
電動車減免貨物稅與使用牌照稅政策再延長五年，至2030年12月31日止。圖／聯合報系資料照片
行政院18日院會通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，確定電動車減免貨物稅與使用牌照稅政策再延長五年，至2030年12月31日止。財政部表示，此舉是為了持續降低民眾購車成本，鼓勵使用低污染運具，加速推動運具電動化與淨零目標。

財政部說明，自2011年起政府就提供電動車稅負優惠，截至今年7月底，已有約89萬輛電動汽機車享受貨物稅減免，金額達258億元；另有11萬輛免徵使用牌照稅，減稅金額約90億元。透過租稅減免，不僅減輕民眾買車、用車的經濟壓力，也有效提升電動車普及率，進而降低碳排放。

財政部指出，目前電動車在國內市佔率仍偏低，而現行稅負減免將於2025年底屆期，為達成行政院訂下的2030年運具電動化階段性目標，以及2050年淨零排放路徑，政府認為有必要持續以稅制誘因帶動消費者選擇低污染車輛，並給予產業更寬裕的發展空間、讓民眾有更充裕的時間改變用車習慣。

至於修法時程，財政部表示，將會同經濟部積極與立法院各黨團溝通，爭取在現行優惠到期前完成修法，確保政策無縫接軌。

